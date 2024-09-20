Отключение света в Украине 21 сентября: будут ли действовать ограничения электроснабжения

В субботу отключения электричества не прогнозируются.

В субботу, 21 сентября, отключения света в Украине не предвидятся.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 21 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

Напомним, ЕС намерен покрыть четверть энергетических потребностей Украины зимой. Глава Еврокомиссии заявила, что партнеры Украины должны сделать все возможное, чтобы "сохранить свет" в стране.

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