Отключение света в Украине 21 сентября: будут ли действовать ограничения электроснабжения

В субботу отключения электричества не прогнозируются.
В субботу, 21 сентября, отключения света в Украине не предвидятся.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, 21 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.
Напомним, ЕС намерен покрыть четверть энергетических потребностей Украины зимой. Глава Еврокомиссии заявила, что партнеры Украины должны сделать все возможное, чтобы "сохранить свет" в стране.
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