Отключение света в Украине 22 сентября: будут ли действовать ограничения потребления

В воскресенье ограничений электроснабжения не предусматривается.

В воскресенье, 22 сентября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 21 сентября, меры по ограничению потребления не планируются. В случае изменения ситуации – об этом будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, ситуация в энергетике остается непростой. Согласно новому отчету ООН, из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны РФ Украину зимой могут ожидать длительные отключения света до 18 часов в сутки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.