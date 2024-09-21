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Отключение света в Украине 22 сентября: будут ли действовать ограничения потребления

Отключение света в Украине 22 сентября: будут ли действовать ограничения потребления

Воскресенье, 22 сентября, пройдет без отключений света / Фото: pixabay.com

В воскресенье ограничений электроснабжения не предусматривается.

В воскресенье, 22 сентября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 21 сентября, меры по ограничению потребления не планируются. В случае изменения ситуации – об этом будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, ситуация в энергетике остается непростой. Согласно новому отчету ООН, из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны РФ Украину зимой могут ожидать длительные отключения света до 18 часов в сутки.

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