Отключение света в Украине 22 сентября: будут ли действовать ограничения потребления

В воскресенье ограничений электроснабжения не предусматривается.
В воскресенье, 22 сентября, отключения света в Украине не прогнозируются.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, 21 сентября, меры по ограничению потребления не планируются. В случае изменения ситуации – об этом будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Напомним, ситуация в энергетике остается непростой. Согласно новому отчету ООН, из-за обстрелов критической инфраструктуры со стороны РФ Украину зимой могут ожидать длительные отключения света до 18 часов в сутки.
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