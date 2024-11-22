Отключение света в Украине: 23 ноября будет действовать одна очередь

Время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

В субботу, 23 ноября, в Украине будут действовать графики отключений света. На протяжении дня будет применена одна очередь отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Украинским потребителям будут отключать электроснабжение с 8:00 до 22:00.

Однако время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток. Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на сайте и официальных страницах облэнерго.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября", - пояснили в "Укрэнерго".

В энергетической компании сообщили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются и энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, российские войска совершили очередную массированную атаку на объекты украинской энергосистемы.

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