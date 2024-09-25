Отключение света в Украине 26 сентября: будут ли применяться меры ограничения

В четверг ограничений на потребление электричества не предусматривается.

В четверг, 26 сентября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, в четверг, меры по ограничению потребления не планируются. В случае изменения ситуации – об этом будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что из-за российских атак по инфраструктуре миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. По словам президента, РФ уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру Украины.

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