Отключение света в Украине 26 сентября: будут ли применяться меры ограничения

В четверг ограничений на потребление электричества не предусматривается.
В четверг, 26 сентября, отключения света в Украине не прогнозируются.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, в четверг, меры по ограничению потребления не планируются. В случае изменения ситуации – об этом будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что из-за российских атак по инфраструктуре миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. По словам президента, РФ уничтожила всю теплораспределительную и теплогенерационную инфраструктуру Украины.
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