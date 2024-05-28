Отключение света в Украине 28 мая: что говорят в "Укрэнерго" и ДТЭК

На одной из АЭС вышел из ремонта энергоблок.

Во вторник, 28 мая, отключений света ни для бытовых, ни для промышленных потребителей пока не прогнозируют. Сегодня графики не будут применять.

Об этом сообщили в пресс-службах Министерства энергетики, " Укрэнерго " и ДТЭК.

Минэнерго

"Это связано с увеличением объемов внутренней генерации, в том числе атомной. После плановых ремонтов присоединены к энергосети два атомных блока. Также способствуют погодные условия и, соответственно, активная работа солнечных станций в дневные часы", — подчеркнули в ведомстве.

Впрочем, к плановым ремонтам готовится несколько других атомных блоков. Именно поэтому объем поколения будет уменьшаться.

"Укрэнерго"

О том, что сегодня не прогнозируются лимиты потребления электроэнергии для областей, подтвердили и в "Укрэнерго".

"Сегодня применение лимитов потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины не прогнозируется", — подчеркнули в НЭК.

В компании отмечают, что идет ремонтная кампания на АЭС. Именно поэтому время от времени это может вызвать нехватку электроэнергии в энергосистеме.

ДТЭК

В ДТЭК отмечают, что 28 мая ограничения света не запланированы. Впрочем, отмечают, что ситуация крайне изменчива. Следовательно, следует помнить о экономном использовании электричества.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донецкая область: по информации Укрэнерго, ограничений света не будет", — сообщили в компании.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, как долго будут продолжаться отключения света. Введение отключений электричества зависит от ряда факторов. Пока сложно спрогнозировать хоть какие-то сроки.

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