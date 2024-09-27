Отключение света в Украине 28 сентября: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли ограничения

Согласно информации от "Укрэнерго", суббота должна пройти без ограничения потребления электричества.

В субботу, 28 сентября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Напомним, эксперт назвал условия, при которых зимой будут отключения света по 18 часов в сутки. Руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокоп объяснил, как продолжительность отключений будет зависеть от погоды.

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