Отключение света в Украине 28 сентября: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли ограничения

Согласно информации от "Укрэнерго", суббота должна пройти без ограничения потребления электричества.
В субботу, 28 сентября, отключения света в Украине не прогнозируются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.
В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.
Напомним, эксперт назвал условия, при которых зимой будут отключения света по 18 часов в сутки. Руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокоп объяснил, как продолжительность отключений будет зависеть от погоды.
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