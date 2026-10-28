Отключение света в Украине 29 октября: когда будут действовать графики

Отключение света в Украине / © ТСН.ua

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В четверг, 29 октября, в части областей Украины будут введены графики отключения света. Эти ограничения продлятся почти все сутки.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

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Отключение света 29 октября — что известно о графиках

Согласно обнародованной информации, ограничения будут действовать по двум направлениям:

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Для промышленности: с 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей: с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.

Причиной введения этих мер явились последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

В то же время из-за риска новых обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Энергетики просят следить за обновленными графиками на страницах своих облэнерго и экономно использовать свет, когда он появляется.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, в Украине были введены графики почасовых отключений электроэнергии в среду, 28 октября. Ограничения были применены для жителей Киевщины, Сумщины, Черкасщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины и Житомирщины.

Ранее сообщалось, из-за удара РФ по энергетике Конотоп уже пятый день без света. Город держится благодаря альтернативным источникам питания, а правительство приняло решение, чтобы помочь стабилизировать ситуацию.

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