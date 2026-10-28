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Отключение света в Украине 29 октября: когда будут действовать графики
Графики отключения света будут действовать в некоторых регионах Украины 29 октября.
В четверг, 29 октября, в части областей Украины будут введены графики отключения света. Эти ограничения продлятся почти все сутки.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Отключение света 29 октября — что известно о графиках
Согласно обнародованной информации, ограничения будут действовать по двум направлениям:
Для промышленности: с 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности.
Для всех категорий потребителей: с 06:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 1,5 до 2,5 очереди.
Причиной введения этих мер явились последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.
В то же время из-за риска новых обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Энергетики просят следить за обновленными графиками на страницах своих облэнерго и экономно использовать свет, когда он появляется.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, в Украине были введены графики почасовых отключений электроэнергии в среду, 28 октября. Ограничения были применены для жителей Киевщины, Сумщины, Черкасщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины и Житомирщины.
Ранее сообщалось, из-за удара РФ по энергетике Конотоп уже пятый день без света. Город держится благодаря альтернативным источникам питания, а правительство приняло решение, чтобы помочь стабилизировать ситуацию.