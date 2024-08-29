Отключение света в Украине 30 августа: "Укрэнерго" ввело графики

Ограничения потребления будут применять в течение всех суток.

В пятницу, 30 августа, в Украине будут введены лимиты на потребление электроэнергии по всей стране. Поэтому облэнерго будут применять графики почасовых отключений света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отмечается, что меры ограничения будут применяться в течение всех суток на всей территории Украины.

Компания-энергопоставщик отметила, что в течение суток будет действовать разное количество очередей отключений:

от 18:00 до 21:00 – три очереди отключений;

отключений; с 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 – две очереди отключений;

отключений; в другое время суток будет применяться одна очередь отключений.

В Укрэнерго добавили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. При появлении изменений энергопоставщик сообщит о них дополнительно.

Напомним, Россия совершила масштабные атаки на объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, нанеся значительные повреждения систем передачи и распределения электроэнергии. Последствия атак хуже, чем ожидалось.

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