Отключение света в Украине 30 сентября: в "Укрэнерго" сообщили о ситуации в энергосистеме

По информации от "Укрэнерго", понедельник должен пройти без ограничения потребления электричества.

В понедельник, 30 сентября, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

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В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Напомним, западные СМИ прогнозируют, что эта зима станет самой плохой в современной истории Украины. Российские удары по энергетическому сектору глубоко повлияют на и без того подорванное моральное состояние украинцев и скажутся на обеспечении украинских войск на передовой.

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