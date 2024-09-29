Отключение света в Украине 30 сентября: в "Укрэнерго" сообщили о ситуации в энергосистеме

По информации от "Укрэнерго", понедельник должен пройти без ограничения потребления электричества.
В понедельник, 30 сентября, отключения света не прогнозируются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.
В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.
Напомним, западные СМИ прогнозируют, что эта зима станет самой плохой в современной истории Украины. Российские удары по энергетическому сектору глубоко повлияют на и без того подорванное моральное состояние украинцев и скажутся на обеспечении украинских войск на передовой.
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