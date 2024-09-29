Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отключение света в Украине 30 сентября: в "Укрэнерго" сообщили о ситуации в энергосистеме

Отключение света в Украине 30 сентября: в "Укрэнерго" сообщили о ситуации в энергосистеме

В понедельник, 30 сентября, отключений света не предполагается / Фото: pixabay.com

По информации от "Укрэнерго", понедельник должен пройти без ограничения потребления электричества.

В понедельник, 30 сентября, отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Напомним, западные СМИ прогнозируют, что эта зима станет самой плохой в современной истории Украины. Российские удары по энергетическому сектору глубоко повлияют на и без того подорванное моральное состояние украинцев и скажутся на обеспечении украинских войск на передовой.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация