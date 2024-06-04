Отключение света в Украине 4 июня: где и когда не будет электричества

Во вторник, 4 июня, по всей территории Украины отключения света будут происходить по графику в течение всего дня. Для всех областей будут установлены лимиты.

Об этом сообщили в прессслужбах НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.

Прогнозируется, что на протяжении всех суток в регионах Украины потребление электроэнергии будет выше установленных лимитов.

"Завтра, 4 июня, с 00:00 и в течение суток на всей территории Украины для каждой области будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", — говорится в сообщении НЭК.

Между тем, в ДТЭК отмечают, что стабилизационные отключения будут действовать в Киеве, Киевской, Донецкой и Одесской областях. Графики можно посмотреть на сайтах операторов систем распределения ДТЭК.

Впрочем, в Днепропетровской области ограничения электричества на 4 июня не прогнозируются. Отмечено, что доказанные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять графики отключений.

Как сообщалось, в Киеве ввели самые жесткие отключения света. Если в большинстве регионов отключения света составляют от 4 до 8 часов без электричества, то в Киеве света не будет суммарно от 9 до 12 часов в сутки.

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