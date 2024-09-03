Отключение света в Украине 4 сентября: "Укрэнерго" ввело графики

Ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.
В среду, 4 сентября, в Украине будут введены лимиты на потребление электроэнергии по всей стране. Поэтому облэнерго будут применять графики почасовых отключений света на протяжении всех суток.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Компания-энергопоставщик отметила, что в течение суток будет действовать разное количество очередей отключений:
- 00:00 – 05:00 – одна очередь отключений;
- 05:00 – 11:00 – две очереди отключений;
- 11:00 – 15:00 – одна очередь отключений;
- 15:00 – 24:00 – две очереди отключений.
В Укрэнерго добавили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. При появлении изменений энергопоставщик сообщит о них дополнительно.
Напомним, энергетический эксперт сделал прогноз, какими будут отключения света в ближайшее время. Андрей Закревский считает, что при отсутствии обстрелов об отключении света забыть все равно не удастся.
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