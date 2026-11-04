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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отключение света в Украине 5 ноября: где будут действовать графики на протяжении суток

«Укрэнерго» предупредило об ограничении электроснабжения 5 ноября. Графики для населения и промышленности будут действовать на протяжении всех суток.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Отключение света в Украине 5 ноября: где будут действовать графики на протяжении суток

Отключение света / © Associated Press

В четверг, 5 ноября, в части областей Украины будут введены почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Также будут ограничивать потребление электричества промышленными предприятиями.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

По информации компании, графики ограничения мощности для промышленности будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59.

В этот же период, с 00:00 до 23:59, будут применяться и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от двух до четырех очередей.

Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.

В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация в энергосистеме может изменяться из-за российских обстрелов. Потому украинцам советуют следить за актуальной информацией и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своих регионах.

Также энергетики призвали экономно использовать электроэнергию в периоды, когда она появляется по графику.

Отключение света в Украине — актуальная ситуация

Напомним, ранее энергетики объяснили, почему в одних домах свет есть, а в других нет больше суток. Как оказалось, такая ситуация сложилась из-за остановки трех ТЭС, снижения мощности АЭС и постоянных атак на подстанции «Укрэнерго».

Также известно, что из-за российских обстрелов энергосистемы в Киеве ввели экстренные отключения света. В столице возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта.

Ранее, 3 ноября, Россия нанесла один из самых масштабных ударов по украинской энергетике. Какая ситуация со светом — читайте в материале ТСН.

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