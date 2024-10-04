Отключение света в Украине 5 октября: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли ограничения потребления

В Укрэнерго прогнозируют, что суббота пройдет без отключений электроэнергии.

В субботу, 5 октября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

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"Завтра, в субботу, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Напомним, российская армия ударила по объектам энергетики в нескольких областях. В результате "прилетов" повреждено оборудование на энергетических объектах на севере и юге Украины.

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