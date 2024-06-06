Отключение света в Украине 7 июня: что известно

"Укрэнерго" предупреждает о дефиците в энергосистеме. Отключение света 7 июня снова будут по всей Украине.

В пятницу, 7 июня, в энергосистеме Украины прогнозируется дефицит электроэнергии на протяжении всех суток. Поэтому будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для каждой области с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Для соблюдения установленных лимитов облэнерго будут использовать графики почасовых отключений как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

"Укрэнерго" также предупреждает, что при превышении лимитов потребления возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей. Поэтому важно соблюдать установленные ограничения и рационально использовать электроэнергию.

Напомним, накануне, 6 июня, "Укрэнерго" также вводило лимиты на потребление электроэнергии во всех регионах страны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.