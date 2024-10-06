Отключение света в Украине 7 октября: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли действовать графики

В "Укрэнерго" предполагается, что понедельник пройдет без отключений электроэнергии.

В понедельник, 7 октября, отключения света в Украине не прогнозируются.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, в понедельник, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Media Center Ukraine Александра Харченко, отключения света могут вернуться даже без российских ударов по украинской энергосистеме. При оптимистическом сценарии отключения электроэнергии начнутся с середины января.

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