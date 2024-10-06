Отключение света в Украине 7 октября: в "Укрэнерго" сообщили, будут ли действовать графики

В "Укрэнерго" предполагается, что понедельник пройдет без отключений электроэнергии.
В понедельник, 7 октября, отключения света в Украине не прогнозируются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, в понедельник, меры по ограничению потребления не планируются", — говорится в сообщении.
В компании призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 16:00.
Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Media Center Ukraine Александра Харченко, отключения света могут вернуться даже без российских ударов по украинской энергосистеме. При оптимистическом сценарии отключения электроэнергии начнутся с середины января.
Читайте также:
- Осень готовит сюрприз: в Украине резко изменится погода
- Российская армия ударила по объектам энергетики в нескольких областях: каковы последствия
- Эксперт назвал города, в которых будут самые большие проблемы со светом зимой