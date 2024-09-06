Отключение света в Украине 7 сентября: "Укрэнерго" сообщило об изменении ситуации

Согласно информации от "Укрэнерго", суббота должна пройти без отключения электричества.
В субботу, 7 сентября, ограничения электроснабжения в Украину не запланированы.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
"Завтра, 7 сентября, применение мер ограничения не прогнозируется. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", — говорится в сообщении.
В компании призвали украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов в часы пиковых нагрузок – с 18:00 до 21:00.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко назвал "вбросами" заявления о том, что зимой в Украине отключения света могут продолжаться по 18-20 часов. Но если будут существенные вражеские удары по энергетике, то на сегодняшний день сложно предугадать их влияние на систему.
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