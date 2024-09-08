Отключение света в Украине 9 сентября: "Укрэнерго" сообщило о ситуации

Согласно информации от "Укрэнерго", понедельник должен пройти без ограничений потребления электричества.

В понедельник, 9 сентября, ограничения электроснабжения в Украину не запланированы.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Завтра, 9 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируются. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо", — говорится в сообщении.

В компании призвали украинцев не включать одновременно несколько мощных электроприборов в часы пиковых нагрузок – с 18:00 до 22:00.

Напомним, за прошедшие сутки враг нанес удары по энергетическим объектам в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

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