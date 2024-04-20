Отключение света в Украине будет уже летом: эксперт назвал сценарии

Локальные блэкауты будут и есть, когда не удается передать электроэнергию в определенные области.

Из-за ракетных ударов Украина потеряла 7 ГВт тепловых и гидроэлектростанций. Сейчас ситуация управляемая, однако уже летом ожидаются отключения света.

Об этом сообщил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, пишет Forbes.

По его словам, маловероятно, что Украина без цейтнотов пройдет пики потребления в июле-августе и зимой. Отключения будут даже при умеренно-оптимистическом сценарии развития событий. А по самому худшему сценарию доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки.

Чтобы Украина прошла зиму без отключений или с минимальными ограничениями, должны быть выполнены следующие условия:

восстановлен максимум поврежденной мощности

максимальная нагрузка атомных электростанций

наличие в ЕС избытка энергии для ее максимального импорта в 2 ГВт

"Поэтому я в этом вопросе не оптимист. Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений", — добавил он.

Напомним:

Украинская энергосистема пережила зиму, однако весной ВС РФ снова начали наносить удары по энергетической инфраструктуре, в результате чего несколько объектов были полностью выведены из строя.

Российская Федерация уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского Совета, к которому он присоединился по видеосвязи в четверг, 18 апреля.

Глава государства не исключает, что целью россиян может стать инфраструктура атомных станций.

"Под ударами террористов — дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. Мы видим, что Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает по-дикарски играть с безопасностью Запорожской атомной станции. Мы не исключаем, что под угрозой от российского положения также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", — подчеркнул Зеленский.

17 апреля гендиректор ДТЭК Максим Тимченко назвал главной проблемой защиты энергообъектов Украины отсутствие достаточного количества ПВО. По его словам, Украина пережила самую большую атаку по энергоинфраструктуре с начала полномасштабной войны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посоветовал украинцам покупать генераторы на случай отключения света.

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