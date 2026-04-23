Отключение света в Украине — будут ли графики летом

Украинцам следует готовиться к длительному отключению электроэнергии

Украина может пройти лето без отключений электроэнергии при отсутствии новых обстрелов.

Об этом сказал председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко, пишет The Page.

«Ситуация с электроснабжением летом не менее сложна, чем зимой. В настоящее время на объектах проводятся ремонтные работы. Трудными были летние сезоны 2022 и 2023 годов — мы временно потеряли Запорожскую АЭС, и это нарушило графики ремонтов атомных энергоблоков, составленные на годы вперед. В результате столкнулись с достаточно значительными провалами в энергоснабжении. Сейчас, совместно с „Энергоатомом“, мы выровняли график их ремонтов и имеем стабильное энергоснабжение атомных электростанций в летний период, — отметил он.

По его словам, остается проблема поврежденных энергоблоков на тепловых и гидроэлектростанциях.

«Сейчас, наверное, можно сказать, что ограничений на потребление нет. Если не будет массовых обстрелов, то лето мы должны пережить», — добавил Зайченко.

Напомним, Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальные температуры в течение 2026-2029 годов будут оставаться на рекордно высоком уровне. Вероятность того, что хотя бы один из этих лет станет самым жарким за всю историю наблюдений, оценивается в 80%.

По прогнозам нардепа Сергея Нагорняка, весной отключения света в Украине будут короткими, но летом из-за жары они станут более продолжительными, поскольку поврежденная тепло- и гидроэнергетика не способна покрывать вечерние пики.