Отключение света в Украине: будут ли ограничения 14 ноября — "Укрэнерго"

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в промежутке времени с 7:00 до 22:00.

В четверг, 14 ноября, в Украине не будут применяться меры ограничения на электроэнергию для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Ограничения, примененные в среду, 13 ноября, отменены после того, как замечания по работе оборудования маневровой генерации были устранены.

При этом в "Укрэнерго" призывают экономно потреблять электроэнергию в промежутке времени с 7:00 до 22:00 и не включать в это время несколько мощных приборов одновременно.

"Призываем бизнес — активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем", — обратились в энергетическую компанию к руководителям предприятий.

Напомним, правительство изменило список объектов, где не будут отключать свет. В частности, графики не будут применяться к объектам Сил безопасности и обороны, мобильным операторам и не только.

Сегодня бизнес останется без света: ограничения энергии на 13 ноября

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