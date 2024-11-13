Отключение света в Украине: будут ли ограничения 14 ноября — "Укрэнерго"

Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в промежутке времени с 7:00 до 22:00.
В четверг, 14 ноября, в Украине не будут применяться меры ограничения на электроэнергию для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
Ограничения, примененные в среду, 13 ноября, отменены после того, как замечания по работе оборудования маневровой генерации были устранены.
При этом в "Укрэнерго" призывают экономно потреблять электроэнергию в промежутке времени с 7:00 до 22:00 и не включать в это время несколько мощных приборов одновременно.
"Призываем бизнес — активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем", — обратились в энергетическую компанию к руководителям предприятий.
Напомним, правительство изменило список объектов, где не будут отключать свет. В частности, графики не будут применяться к объектам Сил безопасности и обороны, мобильным операторам и не только.
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