Отключение света в Украине: что будет с графиками на выходные

Уже к выходным значительная часть Украины должна выйти на более сокращенный срок отключений света, которые ужесточились из-за удара РФ 28 ноября.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24".

Эксперт считает, что в большинстве областей к выходным отключениям станут более мягкими и составят две очереди. По словам Харченко, сейчас активно продолжаются соответствующие восстановительные работы.

"Сейчас работа продолжается. Она продолжается достаточно интенсивно. Думаю, что уже к выходным график станет более мягким, чем сегодня или вчера… Думаю, что при нормальном развитии событий мы на большей части Украины должны выйти на две очереди", — высказался Харченко .

Впрочем, подчеркнул он, есть регионы, где особенно сложная ситуация, где времени на восстановление электроснабжения нужно больше.

Напомним, 28 ноября российская армия массированно атаковала Украину ракетами. Россияне запустили почти 190 воздушных целей – ракет и дронов.

Стало известно, что армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины. Во многих районах была повреждена энергетическая инфраструктура. Произошли "прилеты" РФ.

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