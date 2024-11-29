Отключение света в Украине: что будет с графиками на выходные

В регионах продолжаются восстановительные работы.
Уже к выходным значительная часть Украины должна выйти на более сокращенный срок отключений света, которые ужесточились из-за удара РФ 28 ноября.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев24".
Эксперт считает, что в большинстве областей к выходным отключениям станут более мягкими и составят две очереди. По словам Харченко, сейчас активно продолжаются соответствующие восстановительные работы.
"Сейчас работа продолжается. Она продолжается достаточно интенсивно. Думаю, что уже к выходным график станет более мягким, чем сегодня или вчера… Думаю, что при нормальном развитии событий мы на большей части Украины должны выйти на две очереди", — высказался Харченко .
Впрочем, подчеркнул он, есть регионы, где особенно сложная ситуация, где времени на восстановление электроснабжения нужно больше.
Напомним, 28 ноября российская армия массированно атаковала Украину ракетами. Россияне запустили почти 190 воздушных целей – ракет и дронов.
Стало известно, что армия РФ массированно ударила по объектам энергетики Украины. Во многих районах была повреждена энергетическая инфраструктура. Произошли "прилеты" РФ.
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