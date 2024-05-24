Отключение света в Украине: что известно о графиках на 25 мая

В субботу, 25 мая, графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать по всей Украине с 20:00 до 22:00.

В связи с ракетными ударами россиян по украинской энергосистеме графики почасовых отключений будут применяться для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

В то же время, энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго", — отметили энергетики.

Информацию, когда будут применены отключения в каждом регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

"Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. В результате пяти массированных ракетных атак с марта по май – большие тепловые и гидроэлектростанции не могут производить столько же электроэнергии, как раньше", — объяснили в "Укрэнерго".

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сейчас сложно спрогнозировать хоть какие-то сроки отключения света. По его словам, как долго будут предпринимать такие шаги, зависит от ряда факторов.

Читайте также: