Отключение света в Украине: что известно о графиках на 26 мая

В воскресенье, 26 мая, в Украине не прогнозируются ограничения потребления электроэнергии.

Государственная энергетическая компания "Укрэнерго" обнародовала важную информацию о ситуации с электроснабжением в Украине на ближайшие сутки.

Об этом идет речь на Telegram-канале компании.

По данным компании, в воскресенье, 26 мая, в течение всего дня во всех регионах страны не прогнозируется применение ограничений на потребление электроэнергии как для бытовых, так и для промышленных потребителей.

Это означает, что энергосистема Украины будет работать в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную поставку электроэнергии всем категориям потребителей.

Однако, "Укрэнерго" также отмечает, что в случае изменения ситуации в энергосистеме и возникновения необходимости применения мер ограничения потребления об этом будет сообщено дополнительно. Энергетики продолжают внимательно мониторить состояние энергосистемы и готовы оперативно реагировать на вызовы для обеспечения надежного электроснабжения.

Напомним, в Украине будут действовать более справедливые графики отключения света. Накануне Кабинет Министров поддержал соответствующее постановление.

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