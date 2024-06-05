Отключение света в Украине: что известно о графиках на 6 июня

"Укрэнерго" предупреждает о дефиците в энергосистеме и лимитах на потребление электроэнергии на 6 июня.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что завтра, 6 июня, в энергосистеме Украины прогнозируется дефицит электроэнергии на протяжении всех суток. В связи с этим будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для каждой области с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Для соблюдения установленных лимитов облэнерго будут использовать графики почасовых отключений как для промышленных, так и для бытовых потребителей.

"Укрэнерго" также предупреждает, что при превышении лимитов потребления возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей. Поэтому важно соблюдать установленные ограничения и рационально использовать электроэнергию.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объснил, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе ухудшилась из-за повышения температуры воздуха и последней атаки россиян на объекты энергетики.

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