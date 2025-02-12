Отключение света в Украине: эксперт объяснил, при каких условиях будут введены графики

При температуре -10°C ограничения по отсутствию света могут достигать 4 часов.

В случае снижения среднесуточной температуры на 2-3 градуса в Украине могут быть введены графики отключения света. Энергетики будут вынуждены организовать отключение на уровне 0,5-1 очереди, чтобы сберечь стабильность энергосети.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет УНИАН.

"Если среднесуточная температура снизится еще на 2-3 градуса, то я думаю, что одну очередь или по меньшей мере полочереди придется вводить", — рассказал он.

По его словам, снижение среднесуточной температуры до минус 5-7 градусов предполагает применение одной очереди отключений. При температуре минус 10-12 градусов отключения могут длиться до 4 часов, с одной-полутора очередями. При новых атаках на энергосистему ситуация может быстро измениться.

Эксперт отметил, что на Левобережье ситуация более сложная: генерация разрушена, не хватает мощности и возможности передачи электроэнергии. Это будет длиться 1,5–2 года, а отключения станут более длинными и масштабными.

Напомним, 10 февраля, вынуждены были введены ограничения для промышленности и бизнеса. Для бытовых потребителей меры ограничения потребления пока не применяются

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