Отключение света в Украине: энергетики заявили, что в нескольких областях этого невозможно избежать

В Днепропетровской и Полтавской областях людям следует готовиться к отключению света по графикам. По данным энергетиков, этого не избежать из-за поврежденной энергосистемы.

Об этом заявил директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук, пишет "Наше мисто".

Он заявил, что после российских обстрелов энергетическую систему невозможно восстановить на 100%, поэтому жителям Днепра следует готовиться к отключению электричества по графикам.

"Отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя во время этих отключений-включений. Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в сутки, это будет хорошо», – ответил он.

В АО "Полтаваоблэнерго" также готовятся к отключению электричества по графику. Там заявили, что на 14 сентября запланированы соответствующие тренировки.

"В рамках тренировки заработают дополнительные контактные телефоны в объединенных филиалах и участках общества, по которым потребители смогут получить консультацию и разъяснения от специалистов по применению графика почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Там также добавили, что тренировки пройдут без фактического отключения электричества, однако отметили, что возможны аварийные отключения света.

Напомним, власти некоторых областей Украины начали разрабатывать графики отключения света для бытовых потребителей. Их будут вводить при дефиците генерации энергии.

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