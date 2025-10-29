Отключение света в Украине: где найти актуальные графики для каждой области

Где искать графики отключений света / © ТСН.ua

Из-за постоянных массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, плановые и аварийные отключения электроэнергии стали необходимой мерой для балансировки энергосистемы.

Своевременная осведомленность позволяет эффективно организовать рабочий день, подготовить приборы и минимизировать дискомфорт.

Где искать актуальные графики отключений для каждой из областей Украины, читайте в материале ТСН.ua.

Винницкая область

Об актуальных графиках отключения электроэнергии в Виннице и Винницкой области сообщает местное облэнерго. Найти их можно по этой ссылке: https://voe.com.ua/disconnection/detailed. Также графики отключений можно узнать в приложении «Свет».

Волынская область

В Луцке и Волынской области о прекращении электроснабжения информирует «Волыньоблэнерго». Информацию о применении графиков почасового отключения на территории области можно найти по этой ссылке: https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0.

Также оперативно проинформировать потребителей о применении отключений может официальный бот«Волыньоблэнерго».

Днепропетровская область

Актуальную информацию о плановых отключений электроэнергии в городе Днепр и Днепропетровской области публикуют на сайте «Днепропетровских электросетей» https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns. Однако в случае аварийных ситуаций указанный график может не действовать.

В то же время потребители компании «Центральной энергетической компании» смогут узнать графики отключений по ссылке: https://cek.dp.ua/index.php/cpojivaham/vidkliuchennia.html. В то же время о графиках информирует также Тelegram-канал «ЧАО «ПЕЕМ „ЦЕК“ информирует», а также приложение «Свет».

Донецкая область

В Донецкой области графики отключений электроэнергии регулирует и сообщает ДТЭК. Найти их можно по этой ссылке: https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns.

Житомирская область

На Житомирщине найти графики почасовых отключений можно на сайте облэнерго: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php.

Закарпатская область

В Закарпатской области, как и в большинстве регионов Украины об отключении электроэнергии сообщает облэнерго на своем сайте: https://zakarpat.energy-ua.info/.

Запорожская область

На Запорожье узнать о графиках отключений электроэнергии и очереди можно на сайте компании ПАО «Запорожьеоблэнерго «: https://www.zoe.com.ua/.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковске и области узнать об актуальных графиках отключений энергоснабжения можно на сайте: https://oe.if.ua/uk/sections/5e9f1c5fdb9c42704449b999#5bec3f37db9c424d57d7f348.

Также узнать свою очередь можно в Viber-боте https://chats.viber.com/oeifuabot, или же сайте https://svitlo.oe.if.ua по номеру лицевого счета или адресу проживания. Для небытовых потребителей — по номеру счетчика.

Киевская область

На Киевщине и в столице есть несколько источников, которые информируют об отключении:

сайт ДТЭК: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns;

приложение «Киев Цифровой».

В частности, актуальные графики отключений можно просмотреть со смартфона в чат-ботах Viber или Telegram, а также в приложении «Світло».

Кировоградская область

Графики отключений электроэнергии в Кировоградской области можно найти на сайте облэнерго: https://kiroe.com.ua/energy/plan. Для этого необходимо сначала выбрать свою громаду.

Кроме того, узнать об отключениях можно через Telegram-бот, а также просмотреть их на Facebook-странице облэнерго.

Луганская область

Так как Луганская область практически полностью оккупирована Россией, отключение в прифронтовых населенных пунктах не вводится.

Львовская область

Львовоблэнерго сообщает об отключении на своем сайте: https://poweron.loe.lviv.ua/. В то же время узнать свою очередь отключений потребители могут, воспользовавшись такими онлайн-сервисами:

- чат-боты в Viber:

- чат-боты в Telegram:

- воспользоваться мобильным приложением «КомКом» (приложение работает как для бытовых, так и для юридических потребителей): https://loe.lviv.ua/page/komkom-app.

В то же время график отключений можно посмотреть в приложении «Свет».

Николаевская область

На Николаевщине графики можно найти на сайте облэнерго https://off.energy.mk.ua/, а также в приложении «Свет» и Telegram-канале облэнерго.

Одесская область

В Одесской области об отключении электроэнергии информирует ДТЭК: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns. Также узнать графики отключений можно в приложении «Свет» или в Telegram

Полтавская область

В Полтаве и области местные жители могут найти графики отключений на сайте облэнерго: https://www.poe.pl.ua/#, а также в Telegram-канале облэнерго — https://t.me/poltavaOE.

Ровенская область

Ровнооблэнерго сообщает об отключении на своем сайте: https://www.roe.vsei.ua/disconnections, а также в Telegram — https://t.me/Rivneoblenergo_bot.

Сумская область

Жители Сумщины могут узнать графики отключений электроэнергии на сайте АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО» https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Также узнать об отключении можно в личном кабинете «E-Svitlo» или же в мобильном приложении «Свет».

Тернопольская область

«Тернопольоблэнерго» сообщает об отключении на сайте: https://www.toe.com.ua/news/71.

Также узнать о плановых и аварийных отключениях электроснабжения пользователи могут через чат-боты Viberи Telegramи приложение «Світло».

Харьковская область

В Харькове и области графики можно найти на сайте облэнерго https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo и в приложении «Свет».

Херсонская область

Поскольку Херсонщина считается прифронтовой областью, там свет выключают только на некоторых улицах некоторых населенных пунктов. Узнать о таких отключениях можно в Telegram-канале.

Хмельницкая область

Жители Хмельницкой области могут узнать об отключении на сайте АО «Хмельницкоблэнерго» https://hoe.com.ua/shutdown/queue, а также в чат-ботах:

Черкасская область

Жители Черкасской области обычно узнают графики из Telegram-канала АО «Черкассыоблэнерго». Об этом также информирует глава ОВА Игорь Табурец.

Черновицкая область

Жители Черновицкой области могут узнать об отключении электроснабжения на сайте облэнерго: https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/, а также в мобильном приложении eSvitlo.cv.

Черниговская область

Информацию об актуальных графиках почасовых отключений в Черниговской области можно узнать на сайте облэнерго: https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts. В частности, графики отключений можно найти с помощью Telegramи Viber ботов.

Автономная Республика Крым

Поскольку Крым является временно оккупированным, информация об отключении электроэнергии на полуострове недоступна.

