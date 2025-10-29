- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 74
- Время на прочтение
- 5 мин
Отключение света в Украине: где найти актуальные графики для каждой области
Чтобы не остаться без света неожиданно, важно иметь под рукой надежный источник информации.
Из-за постоянных массированных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины, плановые и аварийные отключения электроэнергии стали необходимой мерой для балансировки энергосистемы.
Своевременная осведомленность позволяет эффективно организовать рабочий день, подготовить приборы и минимизировать дискомфорт.
Где искать актуальные графики отключений для каждой из областей Украины, читайте в материале ТСН.ua.
Винницкая область
Об актуальных графиках отключения электроэнергии в Виннице и Винницкой области сообщает местное облэнерго. Найти их можно по этой ссылке: https://voe.com.ua/disconnection/detailed. Также графики отключений можно узнать в приложении «Свет».
Волынская область
В Луцке и Волынской области о прекращении электроснабжения информирует «Волыньоблэнерго». Информацию о применении графиков почасового отключения на территории области можно найти по этой ссылке: https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0.
Также оперативно проинформировать потребителей о применении отключений может официальный бот«Волыньоблэнерго».
Днепропетровская область
Актуальную информацию о плановых отключений электроэнергии в городе Днепр и Днепропетровской области публикуют на сайте «Днепропетровских электросетей» https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns. Однако в случае аварийных ситуаций указанный график может не действовать.
В то же время потребители компании «Центральной энергетической компании» смогут узнать графики отключений по ссылке: https://cek.dp.ua/index.php/cpojivaham/vidkliuchennia.html. В то же время о графиках информирует также Тelegram-канал «ЧАО «ПЕЕМ „ЦЕК“ информирует», а также приложение «Свет».
Донецкая область
В Донецкой области графики отключений электроэнергии регулирует и сообщает ДТЭК. Найти их можно по этой ссылке: https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns.
Житомирская область
На Житомирщине найти графики почасовых отключений можно на сайте облэнерго: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php.
Закарпатская область
В Закарпатской области, как и в большинстве регионов Украины об отключении электроэнергии сообщает облэнерго на своем сайте: https://zakarpat.energy-ua.info/.
Запорожская область
На Запорожье узнать о графиках отключений электроэнергии и очереди можно на сайте компании ПАО «Запорожьеоблэнерго «: https://www.zoe.com.ua/.
Ивано-Франковская область
В Ивано-Франковске и области узнать об актуальных графиках отключений энергоснабжения можно на сайте: https://oe.if.ua/uk/sections/5e9f1c5fdb9c42704449b999#5bec3f37db9c424d57d7f348.
Также узнать свою очередь можно в Viber-боте https://chats.viber.com/oeifuabot, или же сайте https://svitlo.oe.if.ua по номеру лицевого счета или адресу проживания. Для небытовых потребителей — по номеру счетчика.
Киевская область
На Киевщине и в столице есть несколько источников, которые информируют об отключении:
сайт ДТЭК: https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns;
приложение «Киев Цифровой».
В частности, актуальные графики отключений можно просмотреть со смартфона в чат-ботах Viber или Telegram, а также в приложении «Світло».
Кировоградская область
Графики отключений электроэнергии в Кировоградской области можно найти на сайте облэнерго: https://kiroe.com.ua/energy/plan. Для этого необходимо сначала выбрать свою громаду.
Кроме того, узнать об отключениях можно через Telegram-бот, а также просмотреть их на Facebook-странице облэнерго.
Луганская область
Так как Луганская область практически полностью оккупирована Россией, отключение в прифронтовых населенных пунктах не вводится.
Львовская область
Львовоблэнерго сообщает об отключении на своем сайте: https://poweron.loe.lviv.ua/. В то же время узнать свою очередь отключений потребители могут, воспользовавшись такими онлайн-сервисами:
- чат-боты в Viber:
https://www.viber.com/loebot (для бытовых потребителей);
www.viber.com/loebiznesbot (для юридических потребителей);
- чат-боты в Telegram:
https://t.me/loeserviceBot (для бытовых потребителей);
https://t.me/loebiznesbot (для юридических потребителей);
- воспользоваться мобильным приложением «КомКом» (приложение работает как для бытовых, так и для юридических потребителей): https://loe.lviv.ua/page/komkom-app.
В то же время график отключений можно посмотреть в приложении «Свет».
Николаевская область
На Николаевщине графики можно найти на сайте облэнерго https://off.energy.mk.ua/, а также в приложении «Свет» и Telegram-канале облэнерго.
Одесская область
В Одесской области об отключении электроэнергии информирует ДТЭК: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns. Также узнать графики отключений можно в приложении «Свет» или в Telegram
Полтавская область
В Полтаве и области местные жители могут найти графики отключений на сайте облэнерго: https://www.poe.pl.ua/#, а также в Telegram-канале облэнерго — https://t.me/poltavaOE.
Ровенская область
Ровнооблэнерго сообщает об отключении на своем сайте: https://www.roe.vsei.ua/disconnections, а также в Telegram — https://t.me/Rivneoblenergo_bot.
Сумская область
Жители Сумщины могут узнать графики отключений электроэнергии на сайте АО «СУМЫОБЛЭНЕРГО» https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Также узнать об отключении можно в личном кабинете «E-Svitlo» или же в мобильном приложении «Свет».
Тернопольская область
«Тернопольоблэнерго» сообщает об отключении на сайте: https://www.toe.com.ua/news/71.
Также узнать о плановых и аварийных отключениях электроснабжения пользователи могут через чат-боты Viberи Telegramи приложение «Світло».
Харьковская область
В Харькове и области графики можно найти на сайте облэнерго https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo и в приложении «Свет».
Херсонская область
Поскольку Херсонщина считается прифронтовой областью, там свет выключают только на некоторых улицах некоторых населенных пунктов. Узнать о таких отключениях можно в Telegram-канале.
Хмельницкая область
Жители Хмельницкой области могут узнать об отключении на сайте АО «Хмельницкоблэнерго» https://hoe.com.ua/shutdown/queue, а также в чат-ботах:
Telegram — https://t.me/KhmEnergobot.
Черкасская область
Жители Черкасской области обычно узнают графики из Telegram-канала АО «Черкассыоблэнерго». Об этом также информирует глава ОВА Игорь Табурец.
Черновицкая область
Жители Черновицкой области могут узнать об отключении электроснабжения на сайте облэнерго: https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/, а также в мобильном приложении eSvitlo.cv.
Черниговская область
Информацию об актуальных графиках почасовых отключений в Черниговской области можно узнать на сайте облэнерго: https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts. В частности, графики отключений можно найти с помощью Telegramи Viber ботов.
Автономная Республика Крым
Поскольку Крым является временно оккупированным, информация об отключении электроэнергии на полуострове недоступна.
Читайте также:
Хватит ли газа украинцам зимой: эксперт объяснил, что может пойти не так
«Коллапс до января»: эксперт о планах врага по ударам по энергосистеме Украины
Россия готовит «энергетическую зиму» для Украины — Foreign Policy