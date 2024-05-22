Отключение света в Украине: как будут действовать графики 23 мая

В большинстве регионов Украины прогнозируют плотную облачность, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии.

В четверг, 23 мая, графики почасовых отключений света для промышленных и бытовых потребителей в Украине будут действовать с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной продления срока действия ограничений называют прогнозируемую плотную облачность в большинстве регионов Украины, по которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита.

"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях”, — говорится в сообщении.

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В Укрэнерго напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее предупредил, что украинцы должны быть готовы к тому, что графики отключения света будут применяться и дальше. Это касается не только лета, но и предстоящей зимы.

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