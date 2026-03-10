Отключение света в Украине: какие графики применят 11 марта

Отключение света / © Associated Press

В среду, 11 марта, в ряде регионов Украины вводится ограничение электроснабжения. Графики отключений будут действовать с 08:00 до конца суток.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

«В части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили в «Укрэнерго».

По словам энергетиков, причиной введения мер являются последствия предварительных ракетно-дроновых атак России на объекты энергосистемы. Ситуация в системе остается динамической, поэтому время и объем ограничений могут изменяться. Подробная информация по конкретным адресам доступна на официальных ресурсах местных облэнерго.

Отключение света в Украине — последние новости

Во вторник, 10 марта, в Украине в ряде областей будут действовать графики отражения. ТСН.ua собрал актуальную информацию по областям.

Также в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области.

Ранее сообщалось, что для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долларов. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.