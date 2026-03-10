- Дата публикации
Отключение света в Украине: какие графики применят 11 марта
«Укрэнерго» предупредило о новых графиках отключения света.
В среду, 11 марта, в ряде регионов Украины вводится ограничение электроснабжения. Графики отключений будут действовать с 08:00 до конца суток.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
«В части регионов Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — отметили в «Укрэнерго».
По словам энергетиков, причиной введения мер являются последствия предварительных ракетно-дроновых атак России на объекты энергосистемы. Ситуация в системе остается динамической, поэтому время и объем ограничений могут изменяться. Подробная информация по конкретным адресам доступна на официальных ресурсах местных облэнерго.
Отключение света в Украине — последние новости
Во вторник, 10 марта, в Украине в ряде областей будут действовать графики отражения. ТСН.ua собрал актуальную информацию по областям.
Также в Украине подготовили планы, как восстанавливать и защищать энергетику в каждой области.
Ранее сообщалось, что для восстановления энергетики Украины необходимо 90,6 млрд долларов. Денис Шмигаль назвал пять приоритетных направлений для инвесторов.