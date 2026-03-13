Отключение света в Украине: какие графики применят 14 марта

Отключение света будет введено в субботу, 14 марта, во всех регионах Украины.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Как отметили энергетики, причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Графики для населения и промышленности:

Для бытовых потребителей: графики почасовых отключений будут применяться в период с 17:00 до 22:00 .

Для промышленности: графики ограничения мощности будут действовать с 17:00 до 23:00.

Энергетики предостерегают, что ситуация в системе остается динамической, поэтому время и продолжительность отключений по конкретным адресам могут изменяться.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают энергетики.

Несмотря на это, Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы. Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.