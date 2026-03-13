Отключение света в Украине: какие графики применят 14 марта
Энергетики вводят графики отключений населения и промышленности.
Отключение света будет введено в субботу, 14 марта, во всех регионах Украины.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Как отметили энергетики, причиной введения ограничений стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры.
Графики для населения и промышленности:
Для бытовых потребителей: графики почасовых отключений будут применяться в период с 17:00 до 22:00.
Для промышленности: графики ограничения мощности будут действовать с 17:00 до 23:00.
Энергетики предостерегают, что ситуация в системе остается динамической, поэтому время и продолжительность отключений по конкретным адресам могут изменяться.
«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают энергетики.
Напомним, ДТЭК и облэнерго анонсировали графики почасовых отключений света на пятницу, 13 марта, для столицы и всех регионов Украины.
Россия меняет стратегию атак, поэтому целью ударов весной будет уже не энергетика.
Несмотря на это, Министерство энергетики Украины вводит новые правила работы энергосистемы. Теперь к линиям, где распределенная генерация покрывает более 80% потребностей потребителей, не будут применяться графики почасовых отключений.