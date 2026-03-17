Отключение света в Украине: какие графики применят 18 марта

Отключение света / © Associated Press

В среду 18 марта во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

По информации энергетиков, ограничения мощности продлятся с 16:00 до 21:00.

«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — отметили в «Укрэнерго».

Отключения света касаются только предприятий и бизнеса. Энергетики отмечают, что ситуация остается динамичной, поэтому графики могут измениться. Следует следить за информацией у местных облэнерго.

Отключение света — последние новости

Напомним, Минэнерго Украины вводит новые правила работы энергосистемы.

Кроме того, Словакия разрывает договор об экстренной помощи украинской энергосистеме.

Ранее в Укрэнерго заявляли, что даже в случае прекращения таких поставок это не повлияет на стабильность объединенной энергосистемы Украины.