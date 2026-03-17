- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 82
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света в Украине: какие графики применят 18 марта
В Украине вводятся графики отключения на 18 марта.
В среду 18 марта во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения потребления электроэнергии для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
По информации энергетиков, ограничения мощности продлятся с 16:00 до 21:00.
«Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему», — отметили в «Укрэнерго».
Отключения света касаются только предприятий и бизнеса. Энергетики отмечают, что ситуация остается динамичной, поэтому графики могут измениться. Следует следить за информацией у местных облэнерго.
