Отключение света в Украине: какие области уже разработали графики

Власти некоторых областей Украины начали разрабатывать графики отключения света для бытовых потребителей. Их будут вводить при дефиците генерации энергии.

Что известно об отключении света в регионах, читайте в ТСН.ua.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области энергетики ремонтируют и обслуживают оборудование, трансформаторные подстанции и распределительные пункты. Жителей региона предупреждают о возможных почасовых отключениях света. Сейчас продолжается разработка графиков, рассказал "Общественному" технический директор "Хмельницкоблэнерго" Алексей Филипчук.

Графики почасовых отключений вернутся. Как только графики сформируют и согласуют, обнародуют на официальном сайте "Хмельницкоблэнерго". Они будут содержать шесть очередей.

Ивано-Франковская область

График отключений электроэнергии на случай обстрелов инфраструктуры был разработан в Ивано-Франковской области. Также специалисты разрабатывают план оперативного восстановления поврежденных электрических сетей, сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго".

Отмечается, что в Прикарпатье будут введены шесть очередей графиков почасовых отключений. Они согласованы с ОВА. Об их применении сообщат заранее.

Винницкая область

Графики отключений разработали также в Винницкой области. Компания "Винницаоблэнерго" сообщила, что их внедрят в случае дефицита генерации или аварийных ситуаций. Потребителей также предупредили, что свет могут отключаться во избежание нарушения режима работы объединенной энергосистемы Украины.

Что касается продолжительности обесточивания, то их периодичность может колебаться от двух до четырех часов с подачей электроэнергии от четырех до двух часов соответственно.

Полтавская область

Председатель Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил : в случае дефицита электроэнергии, в регионе может быть шесть очередей отключения света. Впрочем, каким может быть расписание, станет известно только после начала отопительного сезона.

"Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей. К работе готовы 12 модульных котельных. Работа продолжается. Врагу не удастся сломать нас!" – предупредил Лунин.

Львовская область

С 1 октября в областном центре также будут введены графики отключения света.

По словам спикера "Львовоблэнерго" Галины Петрушки, компания проводит информирование потребителей о принадлежности к группам в графиках отключений. Информирование граждан осуществляется согласно приказу Минэнергетики от 14 февраля 2022 года.

Напомним, в "Укрэнерго" рассказали о вероятности отключения света зимой. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорит, что все зависят от характера и масштаба обстрелов энергосистемы в указанный период.

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