Отключение света в Украине: когда улучшится ситуация с электроснабжением

После сегодняшней российской атаки на объекты украинской энергосистемы ситуация уже улучшается и в ближайшие часы отключения света уменьшатся. Но полностью отменить ограничения электроснабжения, к сожалению, быстро не удастся. Так что графики отключений пока будут действовать.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на несколько источников в энергетической сфере.

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По словам собеседников, положительная тенденция в энергосистеме подтверждается тем, что во второй половине дня графики отключений были пересмотрены, а ограничения уменьшены.

Сейчас энергетики пытаются оперативно увеличить генерацию, в первую очередь благодаря атомным электростанциям.

"Таким образом, ситуация будет улучшаться", – успокоил один из источников издания.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Украине начали действовать графики отключения электроэнергии. Причиной стали масштабные ракетные атаки врага, нанесшие значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.

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