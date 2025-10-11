Отключение света в Украине: Минэнерго сообщило о ситуации в регионах

Отключение света.

Реклама

Дополнено новыми материалами

По состоянию на утро субботы, 11 октября, во всех областях Украины, пострадавших от ударов минувшей ночью, аварийные отключения света не применяются. Восстановительные работы продолжаются и сейчас. В частности, в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго и НЭК "Укрэнерго".

Энергетики отмечают, что из-за повреждений, нанесенных российскими атаками ранее, сегодня в Черниговской области снова вынужденно применяют почасовые отключения света объемом двух очередей. Кроме того, этой ночью РФ в очередной раз атаковала город Нежин.

Реклама

В результате ночной дроновой атаки на энергообъекты произошли обесточенные в Одесской области. В частности, в Одессе. По данным ДТЭК , энергетики уже заживили более 240 тыс. абонентов в городе. Критическая инфраструктура оперативно заживлена от генераторов.

Что касается Киева, то после вчерашнего обстрела энергетики вернули свет для более чем 800 тыс. семей. В настоящее время есть локальные аварии. Энергетики продолжают работу над точечными заявками.

Продолжаются обновительные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения", - подчеркнули в Минэнерго.

Реклама

Напомним, ночью 10 октября РФ нанесла комбинированный удар по энергетике Украины. ISW подчеркнули: Москва дает приоритет ударам по гражданской и энергетической инфраструктуре, чтобы продолжить свою давнюю кампанию по ухудшению энергетической безопасности Украины накануне зимы 2025-2026.

"Прилеты" повлекли за собой отключение электроэнергии в ряде регионов страны. В частности, в Киеве и области, а также Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях.

Также агрессорка Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК. Из-за атаки серьезно повреждено оборудование ТЭС.