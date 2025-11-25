- Дата публикации
Отключение света в Украине после войны: эксперт дал неутешительный прогноз для украинцев
Отключение света в Украине будет продолжаться более 6 месяцев даже после войны.
Полное восстановление энергосистемы Украины потребует около 7 лет. Отключение света будет продолжаться и после прекращения атак РФ.
Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии Новости.LIVE.
Впрочем, наибольших отключений удалось бы избежать уже через несколько недель, хотя минимальные ограничения электроснабжения все равно останутся не менее полугода.
«При сильных морозах избежать отключений не удастся, и в жаркое лето также не обойтись. Есть некоторые факторы, которые будут ограничивать электроснабжение», — отметил эксперт.
Напомним о ночной массированный обстрел Украины и его последствия. 25 ноября РФ в очередной раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру нашей страны.
Как сообщили в КГГА , в результате ночных обстрелов в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения.