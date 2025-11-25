ТСН в социальных сетях

Отключение света в Украине после войны: эксперт дал неутешительный прогноз для украинцев

Отключение света в Украине будет продолжаться более 6 месяцев даже после войны.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Отключение света в Украине после войны: эксперт дал неутешительный прогноз для украинцев

В Украине ограничения электроснабжения могут длиться полгода – год даже после завершения войны – эксперт / © www.freepik.com/free-photo

Полное восстановление энергосистемы Украины потребует около 7 лет. Отключение света будет продолжаться и после прекращения атак РФ.

Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии Новости.LIVE.

Впрочем, наибольших отключений удалось бы избежать уже через несколько недель, хотя минимальные ограничения электроснабжения все равно останутся не менее полугода.

«При сильных морозах избежать отключений не удастся, и в жаркое лето также не обойтись. Есть некоторые факторы, которые будут ограничивать электроснабжение», — отметил эксперт.

Напомним о  ночной массированный обстрел Украины и его последствия. 25 ноября РФ в очередной раз массированно атаковала энергетическую инфраструктуру нашей страны.

Как сообщили в КГГА , в результате ночных обстрелов в Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения.

