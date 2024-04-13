Отключение света в Украине: при каких условиях могут снова ввести графики

В Украине не исключают введение почасовых графиков отключения света. Ограничения могут вернуть, и для этого есть несколько условий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, к отключениям света снова могут прибегнуть, если не будет восстановлена тепловая генерация. Кроме того, графики могут ввести из-за повышения потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе.

"В-третьих, не будет хватать объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. В-четвертых, не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии. Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом – это почасовыми. графиками отключения", — объяснил Сахарук.

По его словам, при осуществлении всех этих условий есть вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей Украине.

Напомним, в Кабмине обратились к украинцам с важным заявлением. Граждан призывают экономить электроэнергию в пиковые часы потребления.

Читайте также: