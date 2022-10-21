Отключение света в Украине продолжится: "Укрэнерго" призвало дальше экономить

В компании просят прислушиваться к совету "одна лампа плюс один прибор одновременно".
Ситуация в энергосистеме Украины не стабилизировалась полностью, поэтому "Укрэнерго" просит об экономии и еще некоторое время будет применять ограничения на электроэнергию.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
”Дорогие украинцы, вы нас услышали, спасибо. Наши диспетчеры видят более экономное энергопотребление во многих регионах, но не во всех. К сожалению, ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, мы все еще будем просить вас об экономии и еще определенное время будем вынуждены применять ограничения", – говорится в заявлении.
В "Укрэнерго" объяснили, как сделать ограничения на пользование электричеством короче. Отмечается, что в энергосистеме есть часы максимального потребления – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
"Мы видим, что люди нас услышали, но частично – вчера, 20 октября, большинство поэкономили до 10 утра, а затем потребление резко начало расти. То есть пик сместился, но не исчез, и диспетчеры были вынуждены применить принудительные отключения в центральном и северном регионах. Поэтому мы просим всех еще раз внимательно отнестись к нашим просьбам", – объяснили в компании.
Там подчеркнули, что не нужно включать много приборов одновременно. Если бы все прислушивались к совету "одна лампа плюс один прибор одновременно", то отключения могли бы быть короче или их вообще могло бы не быть, отметили в "Укрэнерго".
"Если работает духовка – не включаем в это время чайник, фен или утюг. Если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку. Внимание – ограничение не распространяется на зарядные устройства телефонов. Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно", – говорится в сообщении.
В компании добавили, что восстановление поврежденной обстрелами сети и сбалансирование энергосистемы произойдет быстрее, если сеть не будет перегружена.
Отключение света в Украине
В результате ударов со стороны российских войск по Украине было повреждено около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей. 19 октября украинцев предупредили о веерных отключениях электроэнергии в течение нескольких дней.
В "Укрэнерго" предупреждали, что отключения света будут поочередными – продолжительность очереди определяет облэнерго, но не больше четырех часов. На сайте Министерства энергетики можно найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений.
Как предупредил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, если украинцы не минимизируют потребление электроэнергии, веерные отключения возможны и дальше. По его словам, нужно быть готовыми, что света не будет по три-четыре часа в сутки.
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