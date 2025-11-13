- Дата публикации
Категория
- Украина
Отключение света в Украине: сколько очередей будет действовать 13 ноября
Максимальный объем ограничений 13 ноября будет приходиться на вечерние часы.
В большинстве регионов Украины сегодня, 13 ноября, применяются меры по ограничению потребления. Будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Из-за ударов РФ повреждено оборудование и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях. Ночью были также атакованы энергообъекты в Одесской области.
«Везде, где это позволяет ситуация безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей», — отметили в ведомстве.
Регулярные обстрелы критической инфраструктуры вызвали необходимость применения ограничений.
«До конца суток будут действовать графики почасовых отключений в объеме от 2 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы). Во всех регионах, где применяются повременные обесточивания, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса», — говорится в материале.
Раньше речь шла о том, когда ситуация со светом улучшится.
«Не могу гарантировать, что в ближайшие несколько дней ситуация вообще улучшится, и мы не будем выключать потребителей. Мы вынуждены это делать для сохранения энергосистемы», — подчеркнул глава Укрэнерго Виталий Зайченко.