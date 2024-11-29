Отключение света в Украине: сколько времени нужно для улучшения ситуации

Международные партнеры могли бы принять действенные меры по пресечению атак на украинские энергетические объекты.

Чтобы восстановить энергосистему Украины после массированного удара РФ, 28 ноября понадобится до двух недель. Впрочем, эти термины реальны только при отсутствии новых обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в комментарии "РБК.Украина".

По его словам, восстановление потребует столько времени из-за серьезности повреждений, наложившихся на последствия предыдущих атак.

"Думаю, понадобится десять дней, возможно две недели. Это не факт, что не будет новых обстрелов", — отметил он.

Эксперт отметил, что Россия имеет ограниченное "окно возможностей" и стремится к Новому году нанести максимальные удары по украинской энергосистеме, пытаясь ее разрушить.

Омельченко подчеркнул, что международные партнеры и организации могли бы принять действенные меры по пресечению атак на украинские энергетические объекты.

"Сказать, что если будете бить по украинской энергосистеме, перекроем выход нефти из Балтики, из Черного моря и все, применим жесткие санкции ко всей финансовой системе, арестуем всю российскую собственность за границей. И все бы это очень быстро закончилось. Но почему-то это не делается и террорист чувствует эту слабость и чувствует себя хозяином ситуации", - добавил эксперт.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк сообщал ранее, что 2-3 дня нужно на возобновление стабильной работы энергосистемы. Но в некоторых регионах на это может уйти больше времени.

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