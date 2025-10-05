- Дата публикации
Отключение света в Украине: стали известны подробности о ситуации в энергосистеме
Минэнерго и Укрэнерго опровергло информацию о якобы введенных отключениях света в регионах Украины.
В результате ночных массированных ракетно-дронных ударов по Украине прокатилась волна ложных сообщений о якобы неизбежном введении экстренных ограничений электроснабжения.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» и Министерство энергетики
Они решительно призывают граждан не поддаваться панике и доверять информации исключительно из официальных, верифицированных источников.
В Telegram-каналах мошенники распространяют фейки о введении аварийных отключений по всем областям, часто маскируя эти сообщения под официальные заявления Минэнерго или «Укрэнерго». Для большей убедительности используются сфабрикованные графики и фирменные логотипы ведомств.
«Укрэнерго» акцентирует: такие действия являются частью мошеннических схем и манипуляций. Категорически не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам или вводить личные данные для «регистрации» на анонимных каналах, поскольку это может привести к недобросовестному использованию вашей информации злоумышленниками.
На сегодня ситуация в энергосистеме страны остается стабильной и находится под полным контролем. НЭК «Укрэнерго» пока не вводила никаких мер ограничения потребления электроэнергии для потребителей ни в одном из регионов.
Минэнерго отмечает, что любое сообщение, требующее подписаться на неизвестный канал в Telegram для получения подробных сведений об отключении света, является прямым обманом. Цель мошенников — только увеличить собственную аудиторию и активно распространять дезинформацию.
Актуальные и достоверные графики возможных ограничений, если возникнет необходимость их применения, публикуются только на официальных ресурсах областных облэнерго, а также на страницах НЭК «Укрэнерго» и Минэнерго.
Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 5 октября российские войска нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, повредив оборудование и вызвав обесточивание в нескольких регионах. Больше всего пострадали Запорожская, Сумская и Черниговская области.