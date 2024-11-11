Отключение света в Украине: стало известно, почему это было в городах и регионах

В Украине утром 11 ноября были применены аварийные отключения электроэнергии, они в ближайшее время должны быть отменены.

Об этом сообщило Укрэнерго.

Почему так произошло

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, однако из-за дефицита мощностей в часы пикового потребления (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00) энергосистема требует бережливого использования.

Эти отключения являются частью мер по поддержанию стабильности энергосистемы, которая до сих пор восстанавливается после массированных атак на энергообъекты.

Напомним, в Украине в этом году возможны длительные отключения электроэнергии из-за потери более половины генерирующих мощностей в результате российских атак. Если температура опустится до -10° и АЭС будут выведены из строя, отключения могут занять до 20 часов в день.

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