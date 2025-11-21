Отключение света в Украине: Свириденко сообщила, как изменятся графики в ближайшие дни

Премьер-министр Украины Юлия свириденко / © Владимир Зеленский

Реклама

В Украине ожидается сокращение отключений света уже в ближайшие дни.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По словам премьера, сегодня, 21 ноября, состоялось важное совещание руководства государства и энергетического сектора с главами областных военных администраций (ОВА) по стабилизации энергоснабжения для общин и критической инфраструктуры, пострадавших в результате последних российских обстрелов. Главной темой обсуждения была оптимизация почасовых графиков и сокращение продолжительности отключений света.

Реклама

Обеспечение светом и теплом

В совещании приняли участие ключевые фигуры энергетического сектора и власти: вице-премьер-министр Алексей Кулеба, и.о. министра энергетики Артем Некрасов, заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Никита и глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

Руководители ОВА сообщили о ситуации с обеспечением светом и теплом населения и, что особенно важно, критической инфраструктуры на местах. Особенно активно обсуждали, как быстрее восстановить стабильные поставки электричества.

Задачи для ОВА и энергокомпаний

По результатам встречи Свириденко поставила конкретные задачи соответствующим министерствам, энергетическим компаниям и руководителям ОВА. Эти задачи направлены на оперативное решение проблем, возникающих в регионах после атак, и оптимизацию работы энергосистемы.

«Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни», — подытожила Юлия Свириденко.

Реклама

Напомним, в Минэнерго опровергли слухи о продаже электроэнергии за границу во время массовых отключений. Как отмечается в разъяснении, вся производимая украинскими электростанциями (АЭС, ГЭС, ТЭС и ТЭЦ) энергия направляется исключительно на обеспечение потребностей внутреннего потребления. Причина полной остановки экспорта кроется в значительном повреждении энергетической инфраструктуры.