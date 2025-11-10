Отключения света в Украине учащаются: эксперт рассказал, как изменятся графики

Отключения света / © iStock

Из-за массированных российских ударов по энергосистеме Украины в ближайшие недели, вероятно, продолжат действовать графики почасовых отключений объемом до трех очередей в 12 регионах, не считая западных областей. Такой прогноз озвучил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Об этом пишет УНИАН.

«Самый реальный прогноз — почасовые отключения в 12 регионах до 3 очередей… Это сценарий, который сейчас есть», — отметил эксперт.

По его словам, в прифронтовых регионах ситуация будет более сложной. Возможны более длинные и аварийные отключения. Динамика зависит от дальнейших обстрелов: без новых атак объем отключений может сократиться до двух очередей, но новые удары усугубят дефицит.

Рябцев отмечает, что точные сроки восстановительных работ назвать невозможно, поскольку они зависят от многих факторов, прежде всего от новых возможных попаданий.

«До объектов долетело слишком много средств поражения. Защита (ред. от дронов) сработала, однако не могла бы защитить от такого количества. Не хватило активной защиты, то есть ПВО от баллистических ракет… Отклонять ракеты энергетики не могут», — заметил эксперт.

Также Геннадий Рябцев обратил внимание на медленный ввод в эксплуатацию установок распределенной генерации. По его словам, запустили лишь 200 таких установок из 900. По его мнению, правительство должно было бы сделать одним из приоритетов ввод их в эксплуатацию вместо того, чтобы все усилия сосредотачивать на «восстановлении крупных объектов».

«Одна из когенерационных установок в Чернигове мощностью 200 мегаватт, которая была готова на 85%, не введена в эксплуатацию, потому что Минэнерго не провело конкурс. Заказчик не может оплатить работу, потому что не из чего», — отметил эксперт.

Напомним, в результате ударов РФ есть очередные повреждения энергообъектов в отдельных областях. Используются отключения света.

Также сообщалось, что массированная атака России по Украине в ночь на 8 ноября привела к полной потере генерации государственной компании «Центрэнерго» и существенному повреждению других объектов энергетической и газовой инфраструктуры. Эксперты предупреждают, что энергосистема потеряла минимум 1 ГВт мощности, а отключения света будут надолго.