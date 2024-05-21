Отключение света в Украине: "Укрэнерго" обновило графики на 21 мая

В городах Украины во вторник, 21 мая, графики почасовых отключений света для промышленных и бытовых потребителей будут действовать с 17:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Как отметили в компании, это связано с тем, что солнечные электростанции активизировали работу. Также сегодня планируется импорт электроэнергии из пяти стран.

"Сейчас, с 11:00 до 17:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" отменил ограничения потребления во всех областях. Это стало возможным благодаря уменьшению облачности во всех регионах. Промышленные и крышные солнечные электростанции увеличили объемы производства, соответственно – дефицит в энергосистеме уменьшился. Также украинская энергосистема по запросу оператора энергосистемы Польши сейчас принимает излишки электроэнергии из этой страны", — говорится в сообщении.

Пользователей просят по возможности перенести запланированное на вечер или на ночь пользование энергоемкими приборами на дневные часы – до 17:00.

Информацию о том, когда могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В "Укрэнерго" напомнили, что главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов России по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, особенно в часы максимального потребления.

Напомним, "Укрэнерго" ответили, сколько еще будут выключать свет.

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