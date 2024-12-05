Отключение света в Украине: в Минэнерго порадовали прогнозом

В Украине постепенно сокращаются графики отключений света, введенные в ноябре после массированных ракетных ударов. Энергетики производят ремонты.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.

По его словам, графики отключений света позволили улучшить ситуацию в энергосистеме Украины.

"По результату эффективных и постоянных ремонтов, которые сейчас проходят, мы видим, что графики постепенно сокращаются", — сказал Колесник.

Впрочем, следует помнить, что остается постоянный риск обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее в правительстве сообщили, кому не будут отключать свет. Да, речь идет о бизнесе, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления.

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