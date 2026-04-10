Отключение света в Украине: в "Укрэнерго" анонсировали графики на 11 апреля

Отключение света / © ТСН.ua

Реклама

В субботу, 11 апреля, во всех регионах Украины будут действовать меры по ограничению потребления электроэнергии. Причиной введения графиков стали последствия предварительных ракетно-дроновых атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Согласно сообщению энергетиков, ограничения будут применяться в два этапа в утренние часы:

Реклама

Для промышленных потребителей : с 05:00 до 08:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Для всех категорий потребителей (включая бытовые): с 06:00 до 08:00 вводятся графики почасовых отключений.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по своему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отметили в Укрэнерго.

Подробную информацию о точных часах отключения по конкретным адресам потребителям рекомендуют узнавать на официальных ресурсах (сайтах, чат-ботах или страницах в соцсетях) соответствующих облэнерго в своих регионах.

Напомним, по всей территории Украины вводятся круглосуточные ограничения электроснабжения 10 апреля. Графики отключений будут действовать на протяжении всех суток.

Ранее в Укрэнерго назвали условия, при которых летом удастся избежать отключений света.