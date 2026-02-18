Отключение света в Украине: в "Укрэнерго" предупредили об аварийных графиках

Отключение света

Реклама

В Украине сохраняется сложная обстановка в энергосистеме. Потребление электроэнергии демонстрирует устойчивую тенденцию роста, что на фоне враждебных атак и погодных условий создает дополнительную нагрузку на сети.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

оккупанты продолжают целенаправленно бить по объектам энергетической инфраструктуры. На утро зафиксировано обесточивание в нескольких регионах страны.

Реклама

Самая сложная ситуация наблюдается на юге и востоке. В частности, без света остается значительная часть потребителей в Одесской области. Также обесточены абоненты в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

Энергетики подчеркивают, что аварийно-восстановительные работы уже продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу.

Где действуют аварийные ограничения

В результате предварительных массированных атак РФ в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. В большинстве регионов Украины сегодня действуют:

Графика ограничения мощности для промышленности.

Графики почасовых отключений (ГБО) для бытовых потребителей.

В то же время в отдельных областях ситуация заставила энергетиков применить аварийные отключения. В таких регионах предварительно обнародованные графики почасовых отключений временно бездействуют.

Реклама

«Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме», — отметили в «Укрэнерго».

Потребителям советуют следить за оперативными сообщениями на официальных страницах облэнерго в своих регионах, поскольку ситуация может изменяться динамично.

Помимо военных факторов, на энергоснабжение влияют и сложные погодные условия. Налипание мокрого снега и порывы ветра привели к авариям в сетях.

По состоянию на утро в Одесской области полностью или частично обесточены 42 населенных пункта. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением поврежденных линий электропередачи.

Реклама

В «Укрэнерго» обратились к украинцам с просьбой бережно потреблять электроэнергию. Это критически важно для балансировки системы.

Напомним, эксперт по энергетике Юрий Корольчук предупредил, что массовые отключения света могут повторяться. По его словам, украинская энергосистема сейчас работает иначе, чем до начала полномасштабной войны. Повреждение инфраструктуры, изменение схем питания и постоянные риски для энергообъектов повлияли на ее стабильность и принципы работы.