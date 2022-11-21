Отключение света в Украине: в "Укрэнерго" рассказали, где не будет электричества 22 ноября

В Украине 22 ноября по всем регионам будут выключать электричество. Предварительно будут применяться плановые отключения света.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Там подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать электроснабжение, однако система еще не пришла в себя из-за постоянных ракетных обстрелов со стороны России. Поэтому 22 ноября по всей территории Украины снова будут выключать свет.

"Графики отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке http://bit.ly/3tGVpah. "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление", – говорится в сообщении.

Обстрелы украинской энергетической инфраструктуры

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают Украину ракетами. Захватчики планируют оставить наше государство без электроснабжения и тепла, чтобы заставить ВСУ капитулировать на фронте.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщил, что в Украине отключение электричества по лучшему сценарию будет продолжаться до марта 2023 года. Это произошло из-за постоянных российских обстрелов нашей энергетической системы.

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