Отключение света в Украине: в "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках

Меры ограничения будут действовать на протяжении всех суток, но будет одна очередь.

Сегодня, 5 сентября, в Украине графики отключения электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"До конца суток облэнерго во всех регионах будут применять отключение объемом одной очереди. Потребление держится на высоком уровне. Сегодня, в результате применения меньшего объема ограничений, по состоянию на 8:30, потребление было на 5,6% выше, чем 4 сентября", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян, в ней сохраняется дефицит мощности, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

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