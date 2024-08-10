Отключение света в Украине: вернутся ли графики из-за жары — Минэнерго

Стабилизировать энергосистему удалось за счет завершения плановых ремонтов на атомных электростанциях.

Жаркая погода, которая, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни может опять воцариться в Украине, не приведет к возвращению таких жестких графиков отключения света, которые были в июле.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона.

По ее словам, стабилизировать энергосистему удалось благодаря завершению плановых ремонтов на атомных электростанциях.

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"Планируем добавить в энергосистему дополнительные мощности. Даже если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет", — заявила представитель Минэнерго.

При этом она подчеркнула, что ситуацию могут изменить террористические обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны государства-агрессора.

"Надо помнить, что ситуация может измениться в любой момент из-за потенциальных атак врага на энергосистему", — подчеркнула Светлана Гринчук.

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Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, жара в Украине усилится с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада.

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