Отключение света в Украине: вернутся ли графики из-за жары — Минэнерго

Стабилизировать энергосистему удалось за счет завершения плановых ремонтов на атомных электростанциях.
Жаркая погода, которая, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни может опять воцариться в Украине, не приведет к возвращению таких жестких графиков отключения света, которые были в июле.
Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона.
По ее словам, стабилизировать энергосистему удалось благодаря завершению плановых ремонтов на атомных электростанциях.
"Планируем добавить в энергосистему дополнительные мощности. Даже если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет", — заявила представитель Минэнерго.
При этом она подчеркнула, что ситуацию могут изменить террористические обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны государства-агрессора.
"Надо помнить, что ситуация может измениться в любой момент из-за потенциальных атак врага на энергосистему", — подчеркнула Светлана Гринчук.
Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, жара в Украине усилится с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада.
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