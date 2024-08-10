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Отключение света в Украине: вернутся ли графики из-за жары — Минэнерго

Отключение света в Украине: вернутся ли графики из-за жары — Минэнерго

В Украине не прогнозируют усиленные графики отключения света из-за жары / Фото: ТСН.ua

Стабилизировать энергосистему удалось за счет завершения плановых ремонтов на атомных электростанциях.

Жаркая погода, которая, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни может опять воцариться в Украине, не приведет к возвращению таких жестких графиков отключения света, которые были в июле.

Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона.

По ее словам, стабилизировать энергосистему удалось благодаря завершению плановых ремонтов на атомных электростанциях.

"Планируем добавить в энергосистему дополнительные мощности. Даже если вернется жара, надеемся, таких отключений, как в июле, у нас не будет", — заявила представитель Минэнерго.

При этом она подчеркнула, что ситуацию могут изменить террористические обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны государства-агрессора.

"Надо помнить, что ситуация может измениться в любой момент из-за потенциальных атак врага на энергосистему", — подчеркнула Светлана Гринчук.

Энергетики сделали прогноз по свету без отключений! Вы должны это услышать

Энергетики сделали прогноз по свету без отключений! Вы должны это услышать

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, жара в Украине усилится с 15 августа, начиная с западных областей и юго-запада.

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